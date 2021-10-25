В США произведения Пикассо за 45 минут ушли с молотка за $109 млн

Только портрет Марии-Терезы Вальтер 1938 года ушел с молотка за 40,5 млн долларов.
В США одиннадцать работ Пабло Пикассо продали за 109 миллионов долларов на аукционе в Лас-Вегасе, приуроченном к 140-летию художника.
Об этом сообщает The Associated Press.
Девять картин и два керамических произведения более двух десятилетий выставлялись в ресторане Picasso в галерее изящных искусств Белладжио, пока владелец MGM Resorts не решил выставить их на продажу.
Отмечается, что впервые аукционный дом Sotheby's устроил вечернюю распродажу в Северной Америке за пределами своего торгового зала в Нью-Йорке. Участникам представили работы Пикассо с 1917 по 1969 год.
Представители аукциона заявили, что портрет музы Пикассо Марии-Терезы Вальтер 1938 года под названием "Femme au béret rouge-orange" ушел с молотка за 40,5 миллиона долларов, что значительно выше предыдущих оценок (20-30 миллионов долларов).
Последний раз картину продали на аукционе в 1980-х годах примерно за 900 тысяч долларов, а в 1998 году ее приобрел магнат казино Стив Винн. Эта работа Пикассо стала собственностью MGM Resorts, когда компания приобрела у Винна курорт Mirage.
На аукционе также представили два натюрморта в стиле кубизма начала 1940-х годов, написанные во время Второй мировой войны: "Nature morte au panier de fruit et aux fleurs", проданный за 16,6 миллиона долларов, и "Nature morte aux fleurs et au compotier "(8,3 миллиона долларов).
Произведение высотой почти два метра "Homme et enfant" 1959 года ушло с молотка за 24,4 миллиона долларов.
По словам организаторов, аукцион длился около 45 минут и привлек около 150 человек, некоторые из которых сидели на стульях в золотой оправе.
Ранее на британском аукционе Christie's представили картину Винсента Ван Гога, которую более века не выставляли публично.