В США раскрыли убийство ребенка спустя 65 лет: личность подозреваемого шокировала следователей

Убийство 8-летней девочки в США раскрыли спустя 65 лет / © pixabay.com

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В США удалось установить вероятного убийцу восьмилетней девочки, погибшей более 65 лет назад. Неожиданным для следователей оказалось то, что к преступлению, по их выводам, был причастен бывший детектив отдела по расследованию убийств полиции Чикаго, который почти три десятилетия проработал в правоохранительных органах.

Об этом сообщило издание Unilad.

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Трагедия произошла 12 ноября 1960 года. В тот день восьмилетняя Глория Ковалевич вышла из дома в чикагском районе Вест-Энглвуд и отправилась в церковь, чтобы причаститься. Однако домой девочка так и не вернулась.

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К поискам пропавшей присоединились не только правоохранители, но и многочисленные добровольцы, среди которых были пожарные, ветераны и бойскауты. Впоследствии тело Глории нашли в овраге в нескольких километрах от её дома. Экспертиза установила, что девочка погибла от двух выстрелов в голову.

В ходе расследования полиция выяснила, что незадолго до смерти девочку видели в компании неизвестного мужчины. Также удалось установить, что перед убийством её вывезли в лесистую местность. Несмотря на эти показания, найти преступника тогда не удалось.

Только в 2026 году следствие получило новую зацепку благодаря современным методам исследования ДНК. Специалисты ФБР воспользовались данными генетической генеалогии, что помогло установить связь между доказательствами по делу и Томасом Фрэнсисом Макинерни.

На момент гибели Глории мужчине было 24 года. Он жил недалеко от её семьи и сделал долгую карьеру в полиции Чикаго.

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Полученные результаты были проверены с помощью дополнительных исследований ДНК, отпечатков пальцев и баллистических материалов. На основании собранных доказательств правоохранители пришли к выводу, что именно МакИнерни причастен к убийству восьмилетнего ребенка.

Известно, что этот человек прослужил в полиции Чикаго 28 лет и работал, в частности, в отделе по расследованию убийств. После завершения службы он продолжил карьеру следователя в Управлении федерального общественного защитника, работая в Лас-Вегасе и Рино. На пенсию МакИнерни вышел в 2004 году, а через два года скончался. МакИнерни также был отцом пятерых детей, среди которых три дочери, и имел внуков.

Начальник детективов полиции Чикаго Кевин Бруно признал, что причастность бывшего сотрудника правоохранительных органов к такому преступлению вызывает глубокую обеспокоенность. В то же время он заверил, что полиция не будет пытаться скрыть или преуменьшить обстоятельства дела.

Для родственников погибшей установление личности предполагаемого убийцы стало долгожданным ответом на вопрос, который оставался открытым на протяжении десятилетий.

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Брат Глории Адам Ковалевич выразил надежду, что эта новость позволит их покойным родителям наконец обрести покой. Однако мужчина не скрывает разочарования из-за того, что подозреваемый избежал суда.

«Он так и не понес наказания за свои грехи. Остается надеяться, что он понесет наказание за них перед Господом», — сказал брат убитой девочки.

Напомним, что в США 93-летняя Бланш Тейлор Мур по-прежнему является самой пожилой осуждённой к смертной казни в Северной Каролине. Когда-то её считали образцовой христианкой и заботливой женой, однако расследование случаев отравления мышьяком раскрыло другую сторону её жизни.

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