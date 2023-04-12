В США родился двуглавый теленок-мутант – ошеломляющее фото

В США на ферме родился теленок с двумя головами.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Фермерша Лесли Ханевилл сказала, что ей было трудно понять, что она увидела, когда одна из ее коров родила мутанта после тяжелых родов.

"Осмотрев ее, голова и передние ноги были в родовых путях, и теленок не казался слишком большим, чтобы корова не могла родить самостоятельно, поэтому было непонятно, почему у нее возникли трудности. Поскольку было темно, ветрено и снежно, не сразу было видно, что у животного две головы", — поделилась она.

Когда же она все увидела, была ошеломлена. Опытная фермерша, много лет работавшая на ранчо своей семьи в Неваде и Калифорнии, поделилась, что такое с ней произошло впервые.

Фото: dailystar.co.uk

"Мне понадобилась минута, чтобы понять — это были... две головы? Я была шокирована, когда до меня наконец дошло, что там лежит двуглавый теленок", - вспомнила женщина.

Она сказала, что телята с такой аномалией появляются на свет у 0,039% рождений, что примерно соответствует одному на 2500 случаев.

"Это происходит, когда эмбрион пытается разделиться на два отдельных эмбриона, из которых могут выйти однояйцовые близнецы, но раздел так и не завершается", — пояснила она.

Чтобы в конце концов вытащить теленка, понадобились акушерские цепи и домкрат. К сожалению, животное не выжило, но фермеры нашли способ облегчить боль матери.

Лесли сказала: "У нас был осиротевший теленок, которого кормили из бутылочки, поэтому мы принесли сироту к матери, и они оба были очень счастливы иметь друг друга".

Напомним, не так давно в Австралии родился цыпленок с четырьмя лапами. Птице пришлось найти другого хозяина, после того как его родственники попытались заклевать чудаковатое существо до смерти.

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