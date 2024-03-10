В США родился редкий теленок с двумя лицами – видео, фото

В штате Луизиана, США, на ферме родился теленок с двумя лицами. У животного четыре глаза, два носа, два рта и два уха. Теля назвали Deux Face, что в переводе с французского означает "двое".

Об этом пишет Associated Press.

Пока теленку 10 дней. Владелец фермы Дон Бро назвал чудом то, что он родился живым.

"Вероятно, теленок будет иметь короткую продолжительность жизни и проживет всего несколько дней. Он превзошел много шансов, родившись живым" – отметил Бро.

По его словам, большинство телят с состоянием полицефалия рождаются мертвым – вероятность выжить составляет от 1 до 400 миллионов. Некоторые из таких животных живут несколько часов или дней.

В США на ферме родился теленок, имеющий два лица Фото/Facebook: Breaux Farms LLC

В США на ферме родился теленок, имеющий два лица Фото/Facebook: Breaux Farms LLC

В США на ферме родился теленок, имеющий два лица Фото/Facebook: Breaux Farms LLC

В США на ферме родился теленок, имеющий два лица Фото/Facebook: Breaux Farms LLC

Полицефалия – результат неполного разделения одного эмбриона или неполного слияния двух отдельных эмбрионов. Состояние характеризуется наличием нескольких голов.

"Ей трудно поднять голову, но она держит ее все больше и больше, поскольку становится сильнее. Она еще не может стоять самостоятельно. Мы кормим ее из бутылочки изначально", — добавил владелец фермы.

"Deux Face – девочка. Не похоже, что она страдает или испытывает боль. Мы постоянно наблюдаем за ней. Она преодолела много трудностей, но только время покажет ее дальнейшую судьбу. Мы надеемся на лучшее, однако готовимся к худшему", – сказал Дон Бро .

Он также добавил, что животное не продается. Ради покоя теленка, фермеры не пускают к нему посетителей и журналистов.

Напомним, в TikTok завирусилось новое видео о рождении редкого двуглавого теленка.

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