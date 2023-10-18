В США самолет совершил аварийную посадку из-за подгузника для взрослых: фото

Подгузник для взрослых, который приняли за взрывчатку, изменил маршрут самолета, следовавшего во Флориду.

Подгузник для взрослых вызвал настоящий переполох на борту самолета, летевшего из Панама-Сити в Тампу, штат Флорида, США.

Об инциденте рассказывает издание The New York Post.

После часового полета самолет рейса Copa Airlines вынужден был вернуться на место вылета для проведения расследования – в воздушном судне нашли подозрительный черный пакет. Его заметил кто-то из пассажиров в одном из туалетов самолета и предположил, что это может быть самая настоящая бомба.

Аэропорт Панама / Фото: Getty Images

После того, как экипаж самолета получил информацию о подозрительном объекте, он был вынужден аварийно посадить судно в Панама-Сити. Там самолет направили на изолированную площадку, всех 144 пассажира эвакуировали, а группа взрывотехников принялась обследовать борт.

После того, как Служба безопасности аэропорта провела комплексный осмотр самолета, оказалось, что вероятная бомба – это на самом деле подгузник для взрослых, который просто завернули в черный пакет.

Подгузник для взрослых, найденный в самолете

"После сообщения об обнаружении постороннего предмета на борту самолета подразделения спецназа активировали протокол чрезвычайной ситуации, и в ходе проверки выяснилось, что это был одноразовый подгузник для взрослых", — сообщила пресс-служба национальной полиции Панамы.

Напомним, в Австралии мужчина подрался с большим кенгуру, чтобы спасти собаку, которую животное начало топить в реке. Соответствующее видео показали в Сети.

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