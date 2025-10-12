В США создали робота-гуманоида, который может убирать и выполнять домашнюю работу

Человекоподобный робот, который может убирать дома, стирать белье и доставлять посылки. Фото Figure Robotics

Американская компания Figure Robotics представила гуманоидную работу Figure 03 универсального назначения, которая может убирать дома, стирать белье, мыть тарелки, подавать еду и многое другое, будто это настоящий человек.

Об этом пишет designboom.

Эта модель более совершенна по сравнению с двумя другими роботами-побратимами, имеет переделанные руки с тактильными датчиками, позволяющими кончикам пальцев обнаруживать даже малейшее нажатие.

Робот работает на основе искусственного интеллекта. Именно благодаря этому робот может выполнять домашнюю работу, поскольку Figure 03 может чувствовать, когда предмет скользит или когда нужно легкое прикосновение. Его кончики пальцев более мягкие и адаптируются к форме различных предметов с лучшим контролем захвата, а датчики созданы для того, чтобы помочь гуманоидной работе справиться с хрупкими, скользкими или подвижными предметами.

Также робот имеет встроенные камеры в ладонях — они помогают ориентироваться в пространстве, даже если обзор основных камер ограничен, например, при работе в шкафу или в узком пространстве.

Поскольку гуманоидный робот Figure 03 универсален, его можно использовать как дома, так и в производстве.

Компания пытается очеловечить устройство, сделав его менее похожим на машину и больше похожим на человека в шлеме дома (Figure также планирует предложить дополнительную одежду, изготовленную из крепких и устойчивых к порезам материалов). По сравнению с другими моделями, последняя модель весит меньше и занимает меньше места, поэтому она более гибка для передвижения по узким местам.

Аккумулятор работы имеет новые средства защиты на каждом уровне, что позволяет ему безопасно работать в помещении и заряжаться с помощью индуктивной беспроводной зарядки, используя катушки в его ногах для автоматического подключения к зарядной панели.

Пока компания Figure Robotics не объявила, когда робот появится на рынке и сколько будет стоить.

