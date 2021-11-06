В США спасли голого мужчину, застрявшего в стене театрального туалета

Мужчину вызволили из ловушки только через три дня, когда он начал стучать и кричать из-за стены.

В американском штате Нью-Йорк в пятницу, 5 ноября, в театре "Лендмарк" в стене мужского туалета обнаружили голого мужчину.

Об этом сообщает CNYCentral.

Отмечается, что правоохранители и спасатели Сиракьюса отреагировали на сообщение о застрявшем в стене человеке около 7:30 утра по местному времени.

Известно, что во вторник 39-летний мужчина прошел мимо сотрудников учреждения в направлении туалета, игнорируя их обращения и вопросы. Впоследствии он исчез и в театре предположили, что неизвестный покинул здание.

Однако через три дня сотрудники, которые утром открывали помещение, услышали стук и крик из мужского туалета, после чего позвонили на спецлинию "911".

Прибывшие на место происшествия спасатели определили местонахождение пострадавшего с помощью оптоволоконной камеры и просверлили отверстие в стене, аккуратно разрезав несколько слоев гипсокартона и структурной глиняной плитки.

Мужчину эвакуировали и госпитализировали в университетскую больницу штата для обследования. По словам полицейских, пострадавший страдает психическим заболеванием, поэтому ему не будут предъявлять никаких обвинений.

Директор театра Майк Интаглиетта рассказал, что мужчина два дня прятался на чердаке и оказался в ловушке, когда упал за стену мужского туалета. "Я не знаю, пришел ли он, чтобы согреться, или в туалет", — цитирует его ВВС.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку