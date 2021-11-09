В США супруги из-за путаницы с эмбрионами воспитывали чужого ребенка, теперь пара требует компенсацию

В США супруги из-за путаницы с эмбрионами воспитывали чужого ребенка, теперь пара требует компенсацию

"У меня отобрали возможность выносить собственного ребенка", — рассказала возмущенная мать.

В американском штате Калифорния в понедельник, 8 ноября, супруги из Лос-Анджелеса подали в суд на репродуктивную клинику из-за получения эмбриона от другой пары.

Об этом сообщает The Associated Press.

В иске утверждается, что врачи Калифорнийского центра репродуктивного здоровья (CCRH) ошибочно имплантировали эмбрион другой пары истцу Дафне Кардинале.

В то же время эмбрион из яйцеклетки Дафны и спермы ее мужа Александра прикрепили к эндометрию другой женщины.

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Потерпевшая рассказала, что у нее с мужем сразу возникли подозрения, что рожденная в конце 2019 года девочка им не принадлежит, поскольку у ребенка был более темный цвет лица, чем у супругов.

Женщина добавила, что сначала отвергла сомнения, поскольку доверяла процессу экстракорпорального оплодотворения и своим врачам. Впрочем, через несколько месяцев она узнала, что из-за путаницы родила ребенка от другой пары.

"Меня переполняли чувства страха, измены, гнева и горя, — указала Дафна. — У меня отобрали возможность выносить своего ребенка. У меня никогда не было возможности сблизиться с ним во время беременности".

Супруги обвиняют клинику и ее владельца Элирана Мора во врачебной халатности, нарушении контракта и мошенничестве, за что требуют возмещения ущерба на неопределенную сумму.

По словам адвоката Адама Вольфа, двое других родителей, привлеченных к инциденту, хотят остаться анонимными и планируют подать аналогичный иск в ближайшие дни.

Младенцы, обе девочки, родились с разницей в неделю в сентябре 2019 года. Обе пары невольно растили детей друг друга почти три месяца, прежде чем ДНК-тесты подтвердили, что эмбрионы были заменены. Младенцев обменяли местами в январе 2020 года.

По словам истцов, когда младенцев вернули в их биологические семьи, все четверо родителей приложили усилия, чтобы остаться в жизни друг друга и "создать большую семью". "Они были так же влюблены в нашу биологическую дочь, как и мы в их", – рассказал Александр.

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