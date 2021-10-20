В США телеканал вместо прогноза погоды показал в эфире порно

13-секундный порно клип появился в эфире во время прогноза погоды.

В американском штате Вашингтон местный телеканал KREM случайно показал в эфире 13-секундный порно ролик во время прогноза погоды.

Об этом сообщает Daily Mail.

Метеоролог Мишель Босс сообщила, что штат ожидает "несколько бонусных дней хорошей погоды после выходных с низкими температурами", казалось бы, совсем не зная, что транслируется в верхнем левом углу экрана. Ни Мишель Босс, ни ее соведущий никак не отреагировали на конфуз в эфире, продолжая рассказывать зрителям о погоде. Порно ролик транслировался около 13 секунд.

Также читайте "Обиделся": во Львове парень после ссоры с любимой сбросил ее порнофотографии в Viber чат ОСМД

KREM извинился перед зрителями за несколько часов, во время выпуска новостей.

"Неприемлемое видео транслировалось в нашем эфире. Мы усердно работаем над тем, чтобы что-то подобное не повторилось", — говорится в сообщении.

В то же время полиция начала расследование.

"Инцидент вызвал многочисленные звонки от граждан города и округа. Следствие продолжается, виновные в инциденте пока не установлены", — говорится в сообщении полиции.

Отметим, что правоохранители могут оштрафовать канал. В США запрещено транслировать "непристойные программы" с 6 утра до 22 вечера, когда существует риск, что это могут увидеть дети.

Видео New York Post

Кстати, аналогичный инцидент произошел на американском телевидении в 2016 году. Тогда на канале CNN вместо фильма до Дня благодарения 30 минут показывали зрителям порно.

Напомним

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку