В США телеканал вместо прогноза погоды показал в эфире порно

13-секундный порно клип появился в эфире во время прогноза погоды.
В американском штате Вашингтон местный телеканал KREM случайно показал в эфире 13-секундный порно ролик во время прогноза погоды.
Об этом сообщает Daily Mail.
Метеоролог Мишель Босс сообщила, что штат ожидает "несколько бонусных дней хорошей погоды после выходных с низкими температурами", казалось бы, совсем не зная, что транслируется в верхнем левом углу экрана. Ни Мишель Босс, ни ее соведущий никак не отреагировали на конфуз в эфире, продолжая рассказывать зрителям о погоде. Порно ролик транслировался около 13 секунд.
KREM извинился перед зрителями за несколько часов, во время выпуска новостей.
"Неприемлемое видео транслировалось в нашем эфире. Мы усердно работаем над тем, чтобы что-то подобное не повторилось", — говорится в сообщении.
В то же время полиция начала расследование.
"Инцидент вызвал многочисленные звонки от граждан города и округа. Следствие продолжается, виновные в инциденте пока не установлены", — говорится в сообщении полиции.
Отметим, что правоохранители могут оштрафовать канал. В США запрещено транслировать "непристойные программы" с 6 утра до 22 вечера, когда существует риск, что это могут увидеть дети.
Видео New York Post
Кстати, аналогичный инцидент произошел на американском телевидении в 2016 году. Тогда на канале CNN вместо фильма до Дня благодарения 30 минут показывали зрителям порно.
Напомним
- Порно доказало закарпатца в суд: что совершил человек и как его за это наказали
- В Тернопольской области осудили мужчину, который в центре города за 50 грн продал знакомому диск с порно
- Семейный бизнес с "клубничкой": в Кременчуге осудили мужчину, который вместе с женой снимали порно
- Почему женщины не любят порнофильмы: рассказывает сексолог