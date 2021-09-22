В США умерла мать четверых детей, которая выступала против COVID-вакцинации

Женщина имела пневмонию.

В американской Калифорнии от осложнений коронавируса умерла 40-летняя Кристен Лоури, которая выступала против COVID-прививки.

Женщина оставила сиротами четверых детей, сообщает Daily Mail.

Американка участвовала в акция протеста против прививки от коронавируса. "Без маски, без вакцинации, с возможностью свободно высказываться, не бояться. Вместе мы победим", — писала она на своей странице в соцсети.

В начале сентября сестра ентивакцинаторкы Кэсси сообщила, что Кристен оказалась в больнице COVID и пневмонией. Девушка призвала молиться за здоровье инфицированной: "Моей сестре предстоит долгая жизнь. Ты нужна нам здесь, сестренка. Твои дети очень любят тебя и скучают по Тебоу. Пожалуйста, не сдавайся".

Впрочем, несколько дней назад родственники Кристен Лоури сообщили о смерти женщины. "Моя прекрасная племянница проиграла битву против COVID-19. Я очень переживаю за ее четверых детей. Мы будем очень скучать. Так много людей нуждаются Кристен здесь, на Земле, но, наверное, у Бога на нее свои планы. Мы любим тебя, Кристен и будем любить всегда. Мы скорбим по тебе ", — написала тетя умершего.

Как сообщалось, в американском штате Айдахо от осложнений COVID-19 умерла дипломированная медсестра из города Кер-д'Ален, мать двоих десятилетних близнецов Натали Райс. Женщина не имела ни одной прививки от коронавируса. К тому же, она активно возражала необходимость COVID-вакцинации.

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