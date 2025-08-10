- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 561
- Время на прочтение
- 1 мин
В США выбрали самую уродливую собаку: как она выглядит (фото)
Организаторы конкурса, который существует с 1970-х годов, отмечают, что их цель не насмехаться над животными, а показывать их милые стороны.
В американском штате Калифорнии состоялся конкурс, на котором определяли самую уродливую собаку. Победителем стал метис французского и английского бульдога по кличке Петуния.
Об этом сообщает New York Times
Хозяйка собаки Шеннон Найман приехала из штата Орегон. За победу в конкурсе она получит вознаграждение в размере 5 тысяч долларов.
Петуния почти не имеет шерсти, у нее короткие лапки и морщинистая морда. Но покорила зрителей и судей она своей естественностью — «не как выверенная выставочная собака, а просто такая, какая она есть».
Второе место занял мопс Джини Лу с криво свисающим с морды языком. Его хозяева получат 3 тысячи долларов.
На третьем месте — китайская хохлатая собака Поппи (2000 долларов).
Всего в соревновании приняли участие десять воспитанников.
Организаторы конкурса, который существует с 1970-х годов, отмечают, что их цель не насмехаться над животными, а показывать их милые стороны.
Среди участников конкурса есть собаки из приюта, которым помогают найти новых хозяев.
Напомним, в Бразилии во время недавнего молочного турнира корова породы джироландо установила новый национальный рекорд