В США выбрали самую уродливую собаку: как она выглядит (фото)

Победитель конкурса самых некрасивых собак / © Associated Press

В американском штате Калифорнии состоялся конкурс, на котором определяли самую уродливую собаку. Победителем стал метис французского и английского бульдога по кличке Петуния.

Об этом сообщает New York Times

Хозяйка собаки Шеннон Найман приехала из штата Орегон. За победу в конкурсе она получит вознаграждение в размере 5 тысяч долларов.

Петуния почти не имеет шерсти, у нее короткие лапки и морщинистая морда. Но покорила зрителей и судей она своей естественностью — «не как выверенная выставочная собака, а просто такая, какая она есть».

© Associated Press

Второе место занял мопс Джини Лу с криво свисающим с морды языком. Его хозяева получат 3 тысячи долларов.

© Associated Press

На третьем месте — китайская хохлатая собака Поппи (2000 долларов).

© Associated Press

Всего в соревновании приняли участие десять воспитанников.

Организаторы конкурса, который существует с 1970-х годов, отмечают, что их цель не насмехаться над животными, а показывать их милые стороны.

Среди участников конкурса есть собаки из приюта, которым помогают найти новых хозяев.

