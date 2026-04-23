В США выращивают необычные арбузы размером в яйцо: какой они выглядят (фото)
Миниатюрные арбузы формата станут ключевым трендом сезона-2026 для супермаркетов и ресторанов.
В США создали новый сорт или линию арбузов, адаптированных к условиям вертикального земледелия. Плоды приобрели очень компактный размер, сравнимый с куриным яйцом.
Об этом сообщает AgroWeek.
Такая миниатюризация позволяет эффективно использовать площадь стеллажных и модульных ферм, а также открывает возможности для свежего рынка в формате ready-to-eat и нишевых продуктов для городского потребителя.
Миниатюрные арбузы позволяют оптимизировать систему полива и питания растений, а также облегчают автоматизацию уборки урожая.
Выращивание в контролируемой среде также уменьшает риск от вредителей и болезней по сравнению с открытым грунтом. Это критически важно для стабильности снабжения и снижения использования химических средств защиты.
Кроме того, более мелкие плоды проще паковать и реализовывать в формате потребительских порций. Специалисты отмечают, что это может увеличить привлекательность продукта для супермаркетов, ресторанов и сервисов доставки, особенно в густонаселенных районах.
Каким будет влияние на сезон 2026 года.
Выведение таких сортов приобретает особый вес после сезонных потерь в садах 2025 года. Из-за климатических аномалий агропроизводители были вынуждены искать пути повышения устойчивости цепей снабжения.
Компактные сорта для вертикальных ферм могут стать одним из инструментов смягчения последствий подобных потерь. Это позволяет перенести часть производства в контролируемую среду и перегруппировать логистику на предстоящий сезон 2026 года.
Внедрение таких технологических решений потребует от фермеров и операторов вертикальных ферм определенной адаптации агротехники и маркетинговых стратегий. В то же время, миниатюрные арбузы открывают новые возможности для диверсификации ассортимента и сокращения зависимости от традиционных открытых культур.
«Дальнейшее развитие этих направлений будет зависеть от масштабирования выращивания, экономической целесообразности и восприятия рынка, но уже сейчас новая морфология плодов позволяет говорить о перспективах интеграции миниатюрных арбузов в концепции устойчивого городского земледелия», — резюмируют аналитики.
