В США женщина написала книгу после смерти мужа и «попалась» на его убийстве

Супруги Ричинс. Фото: Кури Ричинс/Facebook

Реклама

В штате Юта (США) присяжные признали 35-летнюю Кури Ричинс виновной в убийстве ее мужа Эрика Ричинса, которое произошло в марте 2022 года. По данным следствия, женщина подсыпала смертельную дозу фентанила в напиток, после чего мужчина умер в их доме вблизи курорта Парк-Сити.

Об этом сообщило издание BBC.

Вердикт коллегия присяжных вынесла после примерно трех часов обсуждения. Следствие установило, что в марте 2022 года Ричинс дала своему мужу Эрику напиток, в который добавила смертельную дозу фентанила. После этого она вызвала полицию, заявив, что нашла мужа без признаков жизни в спальне их дома вблизи горнолыжного курорта Парк-Сити.

Реклама

По словам обвиняемой, той ночью она принесла мужу коктейль с водкой в постель, а сама пошла спать в одну из детских комнат, потому что у ребенка был ночной кошмар. Когда женщина вернулась, тело мужчины, как она утверждала, уже было холодным.

Впрочем, судебно-медицинская экспертиза показала, что Эрик Ричинс умер от передозировки фентанилом. В его организме обнаружили концентрацию препарата, превышающую смертельную примерно в пять раз.

Во время судебного процесса прокуроры представили доказательства того, что Ричинс готовила преступление заранее. По данным следствия, в период с декабря 2021 года по февраль 2022-го она переписывалась с человеком, которого ранее задерживали за наркоторговлю, и просила помочь достать рецептурные обезболивающие препараты.

Сначала женщина получила таблетки гидрокодона. Впоследствии она попросила найти более сильный препарат — в сообщениях прямо упоминала «то же, что было у Майкла Джексона», имея в виду фентанил.

Реклама

Следователи также установили, что это была не первая попытка отравления. По материалам дела, ранее Ричинс подсыпала наркотик в сэндвич мужчины. После того ужина он резко заболел и даже предположил, что его могли отравить. Эрик рассказал о своих подозрениях другу, но тогда выжил.

Через несколько недель, как утверждают прокуроры, женщина приобрела новую партию фентанила. Именно после этого, в ночь на 4 марта 2022 года, произошел роковой инцидент.

Во время рассмотрения дела прокуроры заявили, что мотивом преступления могли быть финансовые проблемы и личные отношения обвиняемой. В частности, суд узнал, что Ричинс имела миллионные долги, оформляла полисы страхования жизни на мужа и поддерживала роман с другим мужчиной.

По версии обвинения, она рассчитывала получить значительное наследство после смерти мужа — более 4 миллионов долларов. Как заявил прокурор округа Саммит Брэд Бладворт, женщина хотела оставить мужа, но в то же время не хотела потерять его деньги.

Реклама

В процессе прокуроры вызвали более 40 свидетелей. Среди них была и женщина, которая подтвердила, что продала наркотики, использованные для отравления Эрика Ричинса.

Команда защиты, со своей стороны, решила не вызывать ни одного свидетеля. Сама Кури Ричинс также не давала показаний в суде. Она отрицала свою вину по всем пунктам обвинения.

Кроме убийства, присяжные признали ее виновной в мошенничестве — в частности в попытке получить страховые выплаты после смерти мужа. Также суд установил ее причастность к покушению на убийство во время предыдущего отравления.

Полиция арестовала женщину в марте 2023 года — примерно через два месяца после того, как она издала иллюстрированную детскую книгу «Ты со мной?». В публичных интервью Ричинс объясняла, что написала книгу для своих троих детей, чтобы помочь им пережить потерю отца. По ее словам, история должна была поддержать и другие семьи, которые сталкиваются со смертью близких. В книге она посвятила произведение мужу, назвав его «удивительным избранником» и «замечательным отцом».

Реклама

Самое серьезное из обвинений, по которым она признана виновной, предусматривает наказание от 25 лет заключения до пожизненного срока. Окончательное решение относительно срока наказания должен определить суд.

