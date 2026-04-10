В старом доме обнаружили скрытую полость: детали странной находки, которая шокировала хозяйку

Женщина, которая переехала в дом 1923 года постройки, обнаружила скрытую полость в подвале, заполненную сотнями бутылок виски. Необычную находку она сделала еще в первый день после заселения, когда решила осмотреть помещение.

О своей истории владелица рассказала в Сети, передает Express.

По ее словам, дом имел стандартную планировку, однако с одной стороны была небольшая пристройка. При осмотре подвала около 21:00 она заметила отверстие между балками, которое вело в расширенную часть фундамента.

Сначала женщина предположила, что это пространство можно использовать для технических нужд, в частности для прокладки кабелей. Однако, заглянув внутрь с фонариком, она увидела необычную конструкцию — внутри была аккуратно сложенная пирамида из бутылок виски, которая почти достигала верха фундамента.

Все бутылки оказались одной марки — Lord Calvert — и разных объемов. Женщине удалось достать около десяти из них, однако большинство остались глубоко внутри полости.

Впоследствии она обратилась к соседу, который объяснил происхождение находки. По его словам, предыдущий владелец дома работал в подвале, курил и злоупотреблял алкоголем, но скрывал это от жены. Вероятно, он складывал пустые бутылки в стену, чтобы они не попадали на глаза.

История вызвала активное обсуждение в Интернете. Пользователи отмечают, что подобные находки в старых домах случаются и в других странах — в частности, во время ремонта иногда находят тайники с бутылками времен «сухого закона».

