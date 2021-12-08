В столице Фолклендов полиция ограничила движение из-за спаривавшихся на дороге морских львов (фото)

Фолклендские острова являются домом для морских львов и морских слонов.

В столице Фолклендских островов Стэнли полицейские были вынуждены перекрыть движение по улице из-за спаривавшихся на дороге морских львов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Животные начали спариваться на тротуаре. Полицейские установили металлическое ограждение, чтобы удержать их, однако "горячие любовники" вырвались на свободу, продолжив интимное дело прямо на проезжей части.

Фото забавного инцидента запечатлел местный фотограф Дженти Сина. На них видно, как копы устанавливают дорожные конусы, чтобы защитить животных от автомобилей. После спаривания морские львы отправились обратно к морю.

Фолклендские острова являются домом для морских львов и морских слонов. Морские львы прибывают на острова в конце сентября на сезон размножения, который обычно длится до Нового года. После чего они выращивают своих детенышей на суше. Затем животные отправляются в открытое море примерно в апреле, когда детеныши становятся достаточно взрослыми, чтобы выжить в воде.

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