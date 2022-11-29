В Таиланде буддийский храм остался без монахов: их выгнали за употребление наркотиков

Монахи буддийского храма в провинции Таиланда Пхетчабун не прошли тест на наркотики, после чего они были отстранены от служений. После этого в монастыре не осталось ни одного монаха.

Об этом сообщает BBC.

Четыре монаха, включая настоятеля, сдали положительный результат на метамфетамин. После этого их отправили в клинику для прохождения реабилитации от наркозависимости.

Рейд проходит на фоне национальной кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Сообщается, что монахи были изгнаны из храма после того, как в понедельник полиция провела анализы мочи, которые показали, что все четверо мужчин употребляли наркотики. Чиновники не сказали, что привлекло внимание полиции к храму.

"В настоящее время в храме нет ни одного священнослужителя, и жители соседних сел обеспокоены тем, что они не могут исполнять свои религиозные обязанности", – сказал представитель местных властей. Он пообещал отправить в обитель других монахов.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, Таиланд является основной транзитной страной для метамфетамина, поступающего из Мьянмы через Лаос.

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