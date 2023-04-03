В такое сложно поверить: астрономы открыли чрезвычайно большую черную дыру

На расстоянии 2,7 миллиарда световых лет в галактическом кластере под названием Абелл 1201, находится чрезвычайно массивная черная дыра, которая имеет размеры более чем в 32,7 миллиарда раз больше массы нашего Солнца.

Эти новые измерения превышают предварительные оценки астрономов не менее 7 миллиардов солнечных масс. Это одна из самых больших черных дыр, которые астрономы когда-либо обнаруживали.

Наша Вселенная наполнена черными дырами, включая супермассивные черные дыры, которые находятся в центре галактик во всех областях пространства вокруг нас. Многие из них неактивны и не излучают вещество, что приводит к их свечению, поэтому они легче обнаруживаются. Другие являются «бездомными» черными дырами, блуждающими по пространству, как им вздумается. Некоторые из них чрезвычайно массивны.

Эти черные дыры гораздо больше, чем супермассивные черные дыры, подобные находящимся в центре галактик. И поскольку они столь массивны и содержат так много массы, теоретически их должно быть легче найти. Однако все зависит от того, насколько активна черная дыра и какое количество тепла она излучает. Это потому, что по умолчанию ультрамассивные чёрные дыры (и чёрные дыры вообще) не излучают свет.

Это делает очень сложной процедуру их обнаружения в черноте космоса, где свет играет большую роль в поиске вещей. Один из способов поиска черных дыр астрономами называется гравитационным линзированием. Эта техника заключается в наблюдении астрономами того, как свет проходит через пространство. В случае этой ультрамассивной черной дыры, свет экспоненциально изгибается вокруг нее.

Это потому, что когда свет приближается к массивному объекту в пространстве, он проходит вокруг него, растягиваясь и создавая увеличительный эффект, искажающий изображение на заднем плане. Это также полезно для поиска галактик, которые слишком далеки для нашего наблюдения без чрезвычайного увеличения. Группа астрономов сначала заметила, как свет изгибается вокруг этой ультрамассивной черной дыры в центре Abell 1201 в 2003 году.

Однако только в 2017 году, когда астрономы обнаружили второй «размазень», они стали более детально исследовать это открытие. Недавно они провели симуляции, выяснив, что для того, чтобы свет изгибался вокруг черной дыры таким образом, ее масса должна быть примерно такой же, как у 30 миллиардов Солнц, что делает ее достаточно большой для того, чтобы быть ультрамассивной черной дырой.

Исследователи, обнаружившие этот объект, опубликовали свои результаты в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Надеются, что гравитационное линзирование позволит нам углубиться еще глубже во Вселенную и обнаруживать больше ультрамассивных черных дыр, подобных этой, уже попавшей в первую десятку крупнейших обнаруженных нами черных дыр.

Напомним, что космический телескоп NASA исследовал "Джеймса Уэбба" экзопланету размером с Землю.

Читайте также: