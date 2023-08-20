В течение 30 лет подпирал дверь сарая: мужчина за невероятную сумму продал камень, оказавшийся метеоритом (видео)

Огромный метеорит, упавший в США в 1930-х годах, пролежал несколько десятилетий на ферме, подпирая дверь. В конце концов, его продали за 75 тысяч долларов.

Мужчина по имени Дэвид Мазурек из города Гранд-Рэпидс в США купил ферму в 1988 году. Когда предыдущий владелец показывал ему имущество, внимание мужчины привлек огромный камень странной формы, которым подпирали двери сарая. Он оказался обломком метеорита.

О загадочной истории пишет Science Alert.

Владелец дома рассказал Мазуреку, что в 1930-х годах они с отцом видели, как ночью метеорит упал на их участок "и поднял страшный шум". На следующее утро отец с сыном нашли кратер, оставленный неизвестным объектом. Они раскопали канаву и нашли самый настоящий метеорит. По их словам, он был еще даже теплым.

Тогда обломок внеземного происхождения оказался мужчине ненужным, поэтому он оставил его новому владельцу фермы вместе с остальным имуществом.

Метеорит/Скриншот с видео

Мазурек в течение 30 лет продолжал использовать метеорит для подпирания дверей. Иногда его дети брали камень в школу, чтобы показать и рассказать эту удивительную историю.

В конце концов мужчина узнал, что сейчас люди зарабатывают деньги на продаже даже крошечных обломков метеоритов, поэтому решил, что стоит оценить свой гигантский камень. И каково было его удивление, когда эксперты оценили обломок на кругленькую сумму.

В конце концов Мазурек продал свой метеорит за 75 тыс. долларов Планетарию Абрамса Мичиганского государственного университета, пообещав передать 10 процентов от вырученной суммы кафедре наук о Земле и атмосфере.

Напомним, международная группа геологов и историков обнаружила, что хранящийся в Бернском историческом музее наконечник стрелы был изготовлен из метеоритного железа.

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