В Тернополе мужчина показал 46 женщинам свой половой орган: все закончилось неожиданно

Житель Тернополя поругался с девушкой и разослал 46 пользователям соцсетей свои интимные фото. Как его наказали?

В Тернополе к 1 году испытательного срока приговорен мужчина, который после ссоры с любимой разослал 46 женщинам свои интимные фото.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

По данным суда, работник железной дороги сделал три интимных фото своего полового органа. Он с июля по ноябрь 2024 года прислал 46 женщинам свои пикантные фото.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он рассказал, что действительно рассылал женщинам свои интимные фотографии. Это произошло из-за того, что он "поругался с девушкой".

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Тернопольщины виновным по ч. 1, 3 ст. 301 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока. У мужчины конфисковали его мобильный телефон. Также он должен оплатить 7561,05 грн.

Приговор суда

Напомним, в Луцке осудили мужчину из-за фото на сайте знакомств.

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