В Тернопольской области мужчина ездит по улицам на голубом диване — курьезное видео

Стало известно имя автора такого транспортного средства.
В Залещиках Тернопольской области мужчина ездит по улицам города на диване.
Соответствующее видео опубликовали в Сети очевидцы.
Так, на ролике, который разместила Галина Украинка на своей странице в TikTok, видно, как немалый голубой диван движется по полосе.
@galinkaa444 Залещики #диваннаколесах ♬ оригинальный звук — Украинская музыка
При этом водитель "транспорта", одетый в черный классический костюм, управляет так, будто в этом нет ничего удивительного.
"Диванные эксперты добрались до нас", — прокомментировала ролик женщина.
В комментариях пользователи оценили эту чудо-машину:
- Вот я понимаю "мерседес"!
- Хочу на таком на работу ездить
- Диванное такси
Как сообщает Суспильне, на диване сидел переселенец из Славянска Аркадий Фишман. Именно он и придумал такое транспортное средство. Отмечается, что диван на колесах двигается со скоростью 10 километров в час.
Напомним, в Мадриде пара занялась сексом в гостиничном номере. Однако из-за того, что там не было штор, за "действием" наблюдала вся улица.
Читайте также: