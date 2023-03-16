В Тернопольской области мужчина ездит по улицам на голубом диване — курьезное видео

В Залещиках Тернопольской области мужчина ездит по улицам города на диване.

Соответствующее видео опубликовали в Сети очевидцы.

Так, на ролике, который разместила Галина Украинка на своей странице в TikTok, видно, как немалый голубой диван движется по полосе.

При этом водитель "транспорта", одетый в черный классический костюм, управляет так, будто в этом нет ничего удивительного.

"Диванные эксперты добрались до нас", — прокомментировала ролик женщина.

В комментариях пользователи оценили эту чудо-машину:

Вот я понимаю "мерседес"!

Хочу на таком на работу ездить

Диванное такси

Как сообщает Суспильне, на диване сидел переселенец из Славянска Аркадий Фишман. Именно он и придумал такое транспортное средство. Отмечается, что диван на колесах двигается со скоростью 10 километров в час.

Напомним, в Мадриде пара занялась сексом в гостиничном номере. Однако из-за того, что там не было штор, за "действием" наблюдала вся улица.

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