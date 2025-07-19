В Тихом океане найден "корабль-призрак", который затонул более 80 лет назад

Эсминец "Терудзуки"

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В водах Гуадалканала возле Соломоновых островов.после более восьми десятилетий на дне океана были найдены обломки японского военного корабля «Терудзуки», пропавшего во время Второй мировой войны.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

История, ожившая на дне океана

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Океанографы с судна Nautilus, которое принадлежит организации Ocean Exploration Trust, зафиксировали первое подводное изображение эсминца «Терудзуки» — корабля класса Akizuki, затонувшего в декабре 1942 года в легендарном районе Iron Bottom Sound вблизи Соломоновых островов.

Обнаружение стало возможным благодаря роботизированным аппаратам (ROVs), которыми управляли с помощью сонарной карты, собранной беспилотным надводным судном DriX Университета Нью-Гемпшира.

До сегодняшнего дня никаких подтвержденных кадров «Терудзуки» не существовало, поскольку во время войны планы японского флота держались в строгой тайне.

Разведывательная миссия обнаружила оторванную корму корабля с глубинными бомбами, которая лежит в 200 метрах от основной части корпуса. Сонарные данные подтвердили, что именно торпедная атака США стала причиной раскола судна, а не внутренний взрыв глубинных бомб, как долгое время считали историки.

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На момент гибели «Терудзуки» находился под командованием контр-адмирала Райдзо Танаки, известного американским военным как «Железный Танака». Судно участвовало в напряженных морских боях вблизи Гуадалканала в ноябре 1942 года.

12 декабря того же года эсминец сопровождал японские транспортные корабли, когда был атакован американскими торпедами. В результате мощного взрыва корма оторвалась, судно загорелось огнем и затонуло. Большинство экипажа, включая Танака, спаслись, но погибло девять моряков.

научное достижение международного масштаба

«Я чувствую невероятную благодарность за возможность увидеть этот корабль. Для меня, как для японца, это личная связь с нашей историей», — поделился эмоциями Хироси Ишии из Киотского университета, участник научной команды.

«Терудзуки» — уже двенадцатый объект морского наследия Второй мировой, исследованный в рамках экспедиции, которую возглавляет доктор Роберт Баллард, президент Ocean Exploration Trust. Проект реализуется при поддержке NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США), Министерства обороны США, правительства Соломоновых островов и партнеров из Японии, Австралии и Новой Зеландии.

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Экспедиция продолжается, и все погружения транслируются вживую на NautilusLive.org, где каждый желающий может присоединиться к историческому поиску в реальном времени.

Напомним, ранее мы писали о том, что в водах озера Мичиган неподалеку от Манитовока (США) рыбак случайно обнаружил корабль, затопленный более 100 лет назад.