В Тихом океане обнаружили два почти нетронутых мира: что скрывают отдаленные острова

В Тихом океане обнаружили два почти нетронутых мира / © Sciencealert

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В отдаленной части Тихого океана ученые исследовали два коралловых атолла, которые сохранили одни из наименее нарушенных человеком экосистем в регионе. Там обнаружили сотни групп рыб, обширные популяции акул, колонии морских птиц и места гнездования черепах.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Речь идет об атоллах Бикар и Бокак на Маршалловых Островах, которые в 2025 году вошли в первый национальный морской заповедник страны.

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Бикар расположен более чем в 100 километрах от ближайшего заселенного атолла, а Бокак — почти в 400 километрах. Именно удаленность помогла сохранить их природную среду.

«Бикар и Бокак — это сокровища не только для Маршалловых Островов, но и для всей планеты», — отметил морской эколог Алан Фридлендер из Гавайского университета, отметив роль местного сообщества Утирика в охране этих территорий.

Что обнаружили ученые на отдаленных атоллах

Во время экспедиции 2023 исследователи зафиксировали 266 таксонов рифовых рыб из 38 семей. Наибольшую биомассу рыб обнаружили у Бокака.

Особенно поражает количество хищников. На внешних склонах рифов акулы составляли 26,8% биомассы рыб у Бикара и 33,9% у Бокака. Для сравнения, во многих других районах океана популяции этих хищников существенно сократились из-за деятельности человека.

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На глубинах до 275 метров ученые задокументировали еще 138 рыбных таксонов. Среди них 14 групп, вероятно, ранее не регистрировались на Маршалловых Островах. Дополнительные глубоководные камеры обнаружили еще 79 групп.

На суше исследователи зафиксировали 17 видов морских птиц, 71 след черепах и 132 гнездовых яма, преимущественно на Бикаре.

Почему открытие важно для океана

Ученые полагают, что Бикар и Бокак могут стать своеобразным эталоном для изучения и восстановления морских экосистем. Они помогают понять, как выглядят коралловые рифы при минимальном прямом воздействии человека.

Однако даже эти отдаленные атоллы не остались полностью неприкосновенными. На них обнаружили завезенных полинезийских крыс, а коралловым рифам грозят потепление воды, обесцвечивание кораллов и закисление океана.

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Показателен контраст с соседним атолом Бикини, где США проводили ядерные испытания в середине XX века.

Посетившие его после Бокака участники экспедиции описали значительные участки разрушенных мертвых рифов и сравнительно небольшое количество рыб. Ядерные испытания уничтожили три острова и оставили радиоактивное загрязнение, из-за которого атолл до сих пор непригоден для постоянного жительства.

По мнению исследователей, изучение Бикара и Бокака поможет оценить масштабы потерь морского биоразнообразия и найти более эффективные способы защиты океана.

Ранее мы рассказывали, что в южной части Тихого океана находится малоизвестный остров Ниуэ, который называют одним из самых красивых мест для отдыха. Здесь можно поплавать рядом с горбатыми китами, исследовать подводные пещеры, увидеть тысячи звезд и отдохнуть вдали от переполненных курортов.

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