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В Томской области России наблюдали в небе яркий огненный шар: видео

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В Томской области России наблюдали в небе яркий огненный шар: видео

Фото: скриншот с видео

Яркий болид на несколько секунд озарил вечернее небо над сибирским регионом РФ.

Вечером в воскресенье, 16 октября, в Томской области России очевидцы наблюдали яркий болид.

Соответствующее видео публикуют очевидцы в соцсетях.

Объект, оставивший огненный след в небе, был замечен в 00:15 по местному времени (20:15 по Киеву). Продолжительность полета этого болида составляла более 8 секунд, направление его движения – с юга на юго-восток.

Вероятно, это было сгорание космического мусора.

Напомним, ранее более 200 очевидцев сообщили об удивительном объекте, пересекшем небо ночью над Шотландией и Северной Ирландией.

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