В церкви в Лас-Вегасе увидели "божественный знак": что произошло

Чудо в церкви в Лас-Вегасе / © скриншот с видео

Реклама

Прихожане католической церкви Святого Томаса Мора в Лас-Вегасе (США) заявили, что стали свидетелями «божественного знака». В складках ткани возле алтаря со статуей Девы Марии несколько прихожан заметили нечто похожее на лицо.

Об этом сообщает Fox5 Las Vegas.

Настоятель прихода отец Эдмунд Ннадозие сначала не понял, что заставило людей достать телефоны и снимать увиденное на видео. Когда же он присмотрелся к алтарю, то увидел то, о чем говорили другие.

Реклама

«Я посмотрел еще раз — и это было лицо, это была Богоматерь», — рассказал он.

Чудо, о котором теперь говорят далеко за пределами прихода, произошло еще 12 декабря, когда в Католической церкви отмечают День Богоматери Гваделупской.

Отец Ннадозие предположил, что появление образа именно в этот день может иметь глубокий духовный смысл, а не быть простым совпадением.

«Я думаю, возможно, Богоматерь посылала нам послание: „Эй, я все еще рядом, сегодня — день моего праздника, и я все еще могу себя показать“, — предположил священник.

Реклама

Прихожанин Бен Исагирре рассказал изданию, что образ было трудно не заметить.

«Я верю, что это чудо, знак с небес. Это прекрасно видеть, и я рад, что был частью этого момента», — сказал он в комментарии журналистам.

Исагирре и другие прихожане утверждают, что этот опыт принес ощущение радости и единства — независимо от того, считать ли его чудом или нет.

Напомним, знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, которая имеет высоту 38 метров, больше не является самым высоким религиозным монументом в Бразилии.Ее превзошел монумент Деве Марии в бразильском городе Крату.