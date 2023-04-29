В туалете британского паба нашли секретные документы о новой атомной подлодке

Секретные документы с информацией об атомной подлодке HMS Anson неожиданно нашли в туалете одного из пабов Великобритании.

Об этом пишет The Sun, ссылаясь на собственный источник.

На найденных документах стоял британский гриф секретности. По информации источника, в пабе было много посетителей, в том числе военных.

"Я зашел в туалет, документы лежали на полу в кабинке. Любой мог их найти. Хорошо, что это не сделал какой-то глубоко тайный русский шпион", – рассказал собеседник издания.

Документы лежали на полу в кабинке туалета / Фото: thesun.co.uk

В документах речь шла о внутренней работе атомной подлодки. Они использовались подводниками, изучающими, как изолировать и разгерметизировать элементы ее системы.

В свою очередь Королевский флот Британии заявил, что эти документы являются общими ресурсами и не содержат никакой секретной информации. Сейчас там проводятся служебное расследование по этому поводу.

"Приятно видеть их приверженность обучению, но паб, пожалуй, не совсем подходящее место", — отметили в пресс-службе.

Подлодка HMS Anson в феврале 2023 года впервые вышла в открытое море. Она оборудована тяжелыми торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk. Стоимость подлодки превышает 1 миллиард фунтов стерлингов. Лодка также может работать 25 лет без дозаправки. Она способна совершить кругосветное плавание, не всплывая на поверхность.

Подлодка вооружена ударными ракетами "Томагавк" / Фото: thesun.co.uk

Напомним, 6 апреля 2023 года NYT написала об утечке секретных документов Пентагона.

Подозреваемым в утечке секретной информации оказался 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра.

13 апреля ФБР арестовало 21-летнего военного. Тейшейру удалось идентифицировать через столешницу на его кухне. Впоследствии стало известно, что парень хотел убить "кучу людей" и имел российские военные жетоны.