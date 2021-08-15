В Турции археологи нашли Троянского коня

Археологи уверены, что найденная ими деревянная конструкция на месте Трои — это остатки легендарной сооружения.

Турецкие археологи утверждают, что нашли остатки Троянского коня.

Об этом сообщает Greek Reporter.

Раскопки проводили на холме Гиссарлык — месте, где Генрих Шлиман в XIX в. нашел остатки легендарной Трои.

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Недавно во время раскопок археологи обнаружили десятки еловых досок и брусьев длиной до 15 метров. Остатки были собраны в странной форме. Это заставило экспертов предположить, что они принадлежат Троянскому коню. Деревянная конструкция располагалась внутри древнего города Троя.

Еще одно открытие, которое подтверждает тезис археологов — это поврежденная бронзовая плита с надписью "Для возвращения домой греки посвящают эту жертву Афине", найденная рядом.

"Исследование на основе углеродного датирования и другой анализ показали, что деревянные куски и другие артефакты датируются XII или XI веками до нашей эры. Это совпадает с датами Троянской войны", — отмечают ученые.

Большинство историков считает, что Троянский конь — мифическое сооружение. С его помощью эллины хитростями одержали победу в Троянской войне, разместив внутри сооружения отряд воинов.

Напомним, что в Тернопольской области археологи нашли уникальный 500-летний меч.

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