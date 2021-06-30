В Турции бабушка отпраздновала 119-летие: она может стать старейшей жительницей Земли

Близкие считают, что секретом ее долголетия является правильное питание и натуральные продукты.
27 июня 2021 года отметила свой 119-й день рождения жительница Турции Секер Арслан.
Об этом сообщает Mirror.
Арслан родилась 27 июня 1902 года, еще во времена Османской империи. Только через 21 год после ее рождения, в 1923 году Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил Турецкую республику.
Ее возраст подтверждает водительское удостоверение. Если это будет официально признано, то Секер станет самой старой женщиной в мире, обогнав японку Канэ Танака, которая родилась 2 января 1903 года.
Семья долгожительницы, несмотря на то, что ей исполнилось 119 лет, подготовила на праздник торт с цифрами "120".
У женщины есть шесть детей и 12 внуков. Секер сетует, что пока у нее нет правнуков.
Близкие считают, что секретом долголетия является правильное питание и натуральные продукты.
"Масло, мед и сыр всегда были на столе. Раньше она сама заквашивала йогурт. До сих пор съедает одно вареное яйцо на завтрак", — рассказала старшая дочь.
Бабушка страдает от болезни Альцгеймера. Семья переживает, чтобы старушка не заразилась коронавирусом и всячески опекает ее.
Секер Арслан пережила Первую мировую войну, распад Османской империи, провозглашение Турецкой республики, пандемию испанского гриппа, Вторую мировую войну, а теперь и пандемию коронавируса.
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