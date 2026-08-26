В Турции есть альтернатива Мальдивам: куда поехать за белыми пляжами и бирюзовой водой

Турецкие Мальдивы. Фото: Glocal Citizen/CC BY-SA 4.0

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Турция — это не только переполненные пляжи Анталии, воздушные шары Каппадокии и достопримечательности Стамбула. Вне популярных туристических маршрутов есть места с бирюзовой водой и белоснежными берегами, заброшенными поселениями и тихими островами.

Об этом сообщило издание Interia.

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Путешественникам, желающим избежать крупных курортов и увидеть другую Турцию, стоит обратить внимание на озеро Салда, город-призрак Каякёй и остров Бозджаада.

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Озеро Салда — «турецкие Мальдивы»

В провинции Бурдур на юго-западе страны расположено озеро Салда, которое из-за необычных пейзажей часто называют «турецкими Мальдивами».

Его берега покрыты очень светлым, почти белым песком, а прозрачная вода, в зависимости от участка, имеет оттенки от бирюзового до насыщенного голубого. Салда также входит в число самых глубоких и чистейших озёр Турции. Вокруг него растут сосновые леса и оливковые рощи.

Отдельной особенностью местности является минеральный состав берегов. Считается, что он может быть полезен людям с определенными кожными заболеваниями.

Каякё — заброшенный город недалеко от популярного курорта

Совершенно иную атмосферу предлагает Каякёй, расположенный примерно в 13 км от Фетхие. Когда-то здесь находилось греческое поселение Левисси, жители которого занимались торговлей, ремеслами и сельским хозяйством.

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В начале XX века населённый пункт опустел после обмена населением между Турцией и Грецией. От бывшего города осталось более 500 каменных сооружений, среди которых жилые дома, школы и церкви.

Теперь Каякёй фактически превратился в музей под открытым небом. Каменные руины на зеленых склонах в окружении гор Таурус резко контрастируют с шумными курортами соседнего побережья.

Бозджаада — остров для спокойного отдыха

Еще одна альтернатива популярным курортам — небольшой остров Бозджаада в северной части Эгейского моря. Массовый туризм здесь менее заметен, а само место сохранило сочетание греческой и турецкой архитектуры.

На узких улочках можно увидеть дома пастельных тонов с деревянными ставнями и множеством цветов. Бозджаада также славится давними традициями виноделия, поэтому значительную часть местных холмов занимают виноградники.

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Остров привлекает песчаными пляжами и ресторанами, где подают свежие морепродукты. Среди главных исторических достопримечательностей — местный замок, являющийся образцом оборонительной архитектуры.

Напомним, ранее мы рассказывали о 15 удивительных уголках дикой природы, которые способны удивить даже опытных путешественников.

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