В Турции раскопали древние лекарства римлян: ученые не поверили своим глазам

Стеклянный римский сосуд, в котором нашли остатки лекарства из фекалий. Atila et al. / Journal of Archaeological Science: Reports, 2026

Археологи обнаружили в турецком городе Пергам сенсационное доказательство существования необычной медицинской практики Римской империи. В стеклянном сосуде II века нашей эры исследователи обнаружили остатки лекарств, изготовленных на основе человеческих экскрементов. Это первое физическое подтверждение использования такой терапии, о которой ранее было известно только по античным текстам.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Archaeological Science: Reports.

Секретный ингредиент античных аптекарей

В исследовании говорится о находке в небольшом стеклянном унгуэнтарии (так называемом «сосуде для слез»). Внутри учёные обнаружили 15 граммов бурого вещества. Анализ с помощью газовой хроматографии показал наличие окаменевших фекалий. Компоненты указывают на всеядный рацион, идентичный человеческому. Также есть эфирные масла, а именно высокую концентрацию. карвакрола (вещества, содержащееся в чабреце и орегано).

Ученые предполагают, что душистые травы добавляли специально, чтобы скрыть неприятный запах препарата и сделать лечение более приемлемым для пациентов.

Что лечили таким «снадобьем»?

Хотя находка кажется шокирующей, для античного мира это была обычная практика. Об использовании экскрементов в медицине писали Плиний Старший и Диоскорид. В частности, выдающийся врач того времени Гален Пергамский в своих работах более 25 раз упоминал подобные рецепты. Давние медики верили, что такие смеси (часто разбавленные вином или уксусом) помогают при:

инфекционные заболевания;

воспалительных процессах;

проблемах с репродуктивным здоровьем.

Несмотря на то, что методы древних римлян выглядят странными, современная наука находит в них определенную логику. Сегодня в медицине существует процедура трансплантации кишечной микробиоты, используемой для лечения болезни Крона и язвенного колита. Похоже, античные врачи интуитивно понимали значимость бактериального баланса в организме задолго до открытия микробиологии.

