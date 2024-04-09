"В Украине будет новая валюта": ясновидящий шокировал предсказанием

Ясновидец Валерий Шатилович, предсказавший окончание войны в Украине в 2026 году и интенсивное восстановление страны, говорит – в Украине может быть новая валюта вместо гривны.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу "Поговорим".

Ясновидец говорит – гривна серьезно обесценится, и тогда в Украине может быть новая валюта, а именно – євро.

"Почему-то начали приходить такие картины, что везде евро. Люди рассчитываются евро. А потому кто его знает. Может, пройдет время и будет у нас вторая валюта. Потому что я видел, что сейчас гривну держат, но она будет падать. Я видел, что уже в магазине ничего дешевле 100 гривен не будет. То есть гривна обесценится. Может, будет решение о переходе на иностранную валюту", – сказал Валерий Шатилович.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием, будет ли мобилизация женщин.

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