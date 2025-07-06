В Украине исчезают воробьи: какие птицы их вытесняют и почему это опасно

Розовые фламинго в Одесской области.

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В Украине уменьшается количество воробьев — птиц, играющих ключевую роль в уничтожении вредителей в лесах и полях. В разных регионах фиксируют появление необычных видов: в Черновцах поселились попугаи Крамера, а под Одессой — розовые фламинго.

Об этом в интервью рассказал орнитолог, кандидат биологических наук Александр Пономаренко.

По его словам, на территории Украины зафиксировано 454 вида птиц из примерно 540-560, которые водятся в Европе. Однако сокращение популяции воробьев вызывает беспокойство.

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"Мелкие птицы - самый эффективный природный регулятор численности насекомых", - отметил ученый. Он привел пример Китая 1950-х годов, где по приказу Мао Цзэдуна массово уничтожали воробьев. Следствием стало нашествие вредителей и необходимость закупать птиц за границей.

Орнитолог объясняет, что основной причиной исчезновения воробьев является химизация аграрной отрасли. Птицы не могут потреблять обработанное химикатами зерно, в том числе протравленную пшеницу.

Также городское строительство усложняет гнездование птиц — “бетонные коробки” без выступов и щелей вытесняют ласточок и серпокрыльев. А во время войны некоторые виды адаптируются к разбитым зданиям, другие — покидают опасные зоны. популяций на юге Украины.

Неизвестной остается и судьба таких редких птиц, как ястреб коротконогий, который гнездился исключительно в Луганской области.

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