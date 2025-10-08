Грибы (иллюстративный фото) / © Unsplash

В Ивано-Франковской области нашли редкий и необычный гриб, который из-за своей формы получил жуткое народное название — «Пальцы дьявола». Его также называют «звезда», «цветок» или «осьминог» из-за его внешнего вида.

Об этом стало известно из местных пабликов.

Этот гриб, научное название которого Цветовестник Арчера (Clathrus archeri), является довольно редким и сложным для поиска, растет он с июля по сентябрь. Цветовестник Арчера имеет необычный цикл развития. Сначала гриб имеет грушевидную или яйцевидную форму диаметром 3-5 см и покрыт белой оболочкой (перидием). Во время созревания эта наружная оболочка разрывается, и гриб будто бы «взрывается» наружу.

Образуется 4-6 длинных лопастей розового оттенка с сетчатыми ямками. Сначала эти лопасти соединены кончиками, а затем полностью разрываются, придавая грибу сходство со щупальцами осьминога. Диаметр созревшего гриба может достигать 10-15 см.

Несмотря на свой странный и жуткий вид, цветовестник Арчера не является ядовитым грибом. Однако созревший гриб имеет другую особенность: он выделяет сильный и неприятный трупный запах. Этот запах выполняет важную функцию в природе, поскольку он привлекает насекомых, помогающих распространять споры для размножения.

Квітохвісник Арчера або диявольський гриб на Івано-Франківщині. / © соцмережі

