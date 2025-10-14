В Украине осудили мужчину из-за "пикантной мести" возлюбленной

Мужчину осудили из-за "мести" любимой / © unsplash.com

В Запорожье к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который после ссоры с любимой разослал знакомым пикантное видео.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожья.

По данным суда, мужчина 9-11 июля 2025 года через Telegram распространил среди 7 знакомых пикантное видео из «домашнего архива» с его участием и любимой подсудимого.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что распространил пикантное видео «с целью отомстить из ревности и внезапно возникшего конфликта с его возлюбленной».

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 301 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

