В Украине выставили на аукцион монету номиналом в 10 копеек за 12 тыс. гривен: чем она необычна

В Украине выставили на аукцион монету номиналом в 10 копеек за 12 тыс. гривен: чем она необычна

Владелец монеты пишет, что она в отличном состоянии и сделана из латуни.

В Украине на аукцион выставили монету номиналом в 10 копеек, изготовленную в 1992 году. За нее выдвинули уже 20 ставок и цена монеты составила 12 001 гривну.

Лот обнародовали на сайте Violity.

Владелец монеты пишет, что она в отличном состоянии и сделана из латуни. По его словам, монета сохранилась идеально: ее не реставрировали и у нее нет повреждений.

"Луганский рубль английскими штемпелями", — говорится в описании товара.

Напомним, ранее в Украине монету номиналом в 10 копеек продавали на аукционе за 30 тысяч гривен. А монету номиналом 1 гривна 1992 года коллекционеры продавали за 22 тысячи гривен.

Читайте также: