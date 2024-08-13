В Украине зафиксировали необычное природное явление: этого не могло быть в наших широтах

В ночь на 13 августа над территорией Украины было зафиксировано северное сияние, что необычно для наших широт. Пурпурный свет сочетался с метеорным потоком Персеиды и наблюдался даже на Волыни, в Маневичах.

Об этом сообщил Волынский областной центр по гидрометеорологии в Facebook.

Северное сияние пурпурного цвета, обычно можно увидеть только в полярных широтах, на этот раз наблюдалось в Украине, в частности над Киевом, Львовом, Черновцами, Запорожьем и Днепром. На Волыни, в Маневичах также заметили это необычное для нашего региона явление.

По словам синоптиков, северное сияние стало возможным благодаря антициклону, обеспечившему малооблачную погоду. Если такие условия сохранятся, украинцы смогут снова увидеть это явление до конца недели.

Напомним, полярное сияние стало видимо в Украине из-за того, что космические лучи и заряженные частицы постоянно двигаются к Земле, что может повлиять на наблюдение этого явления даже на наших широтах.

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