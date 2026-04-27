В Украине женщина устроила "интимное шоу" в Twitter: ее нашли и наказали

Голосеевский районный суд Киева осудил женщину, которая распространяла собственные фото и видео порнографического характера в социальной сети Twitter (ныне X).

Об этом говорится в приговоре суда.

Женщина изготавливала и распространяла интимные фото и видео

Согласно материалам дела, обвиняемая в течение апреля 2024 года занималась изготовлением и публикацией интимных материалов. Используя свой мобильный телефон iPhone 6s, она записывала видео собственного обнаженного тела со сценами мастурбации.

Следствие установило четкую последовательность публикаций:

5 апреля: первое видео с демонстрацией гениталий;

7-19 апреля: серия из 9 графических изображений (фото), которые экспертиза признала порнографическими.

Весь контент публиковался через ранее созданный аккаунт в сети Twitter. Эксперты Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД подтвердили, что материалы имеют «вульгарно-натуралистическую форму» и «оскорбляют честь и достоинство человека».

Цена экспертизы дороже телефона

В судебном заседании девушка полностью признала свою вину и подтвердила все обстоятельства. Она объяснила, что снимала и выкладывала фото сама, находясь в разных квартирах Киева.

Интересным аспектом дела стали процессуальные издержки. За проведение двух судебных экспертиз (искусствоведческой и компьютерно-технической) с обвиняемой взыскали 12 116 гривен. Эта сумма значительно превышает стоимость применяемого iPhone 6s, который использовался как «орудие преступления».

Приговор суда

Судья учел, что девушка ранее не была судимой и искренне раскаялась.

Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 301 УК Украины (изготовление и распространение порнографических предметов).

Назначили наказание — 3 года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

