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В Украине живет крошечная сова, которая удивляет своим поведением: как выглядит
В Украине живет крошечная сова, которая ломает представление о ночных птицах.
В лесах Украины обитает крохотный пернатый хищник, чьи повадки существенно отличаются от поведения большинства ночных птиц. Он не боится людей, запасает еду на зиму в дуплах и прячется от шумных стай мелких птичек.
О образе жизни самой маленькой совы украинской фауны сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.
Сычик рябиный — это северный (бореальный) вид. Он выбирает для жизни лесную зону, а вес птицы едва достигает 80 граммов. Взрослые особи являются оседлыми, а молодые птицы откочевывают на юг.
Отмечается, что в отличие от многих других видов сов, сычик охотится в светлое время суток — утром и до вечерних сумерек. Его добычей становятся мелкие птицы и мышевидные грызуны.
Если днем сычик выдаст себя голосом или попадет на глаза мелким птицам, они сразу поднимают шум и начинают его преследовать. Поэтому хищник заранее скрывается и охотится только из засад.
«Гнездится в дуплах дятлов. Под такими помещениями можно найти остатки добычи, которые выбрасывает самка, чистя гнездо», — отметили в заповеднике.
Перед началом зимы сичики заготавливают еду в отдельных дуплах. Они складывают туда подпольенных мелких птиц и млекопитающих, в том числе мышей, полевок и медок.
По наблюдениям специалистов заповедника, спокойный и самоуверенный характер позволяет сычику подпускать фотографов на близкое расстояние для съемки.
Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике была замечена лиса. Специалисты также рассказали, как эти животные готовятся к зимним холодам.
Также мы писали, что в Чернобыле грачи осваивают новый способ получения пищи, который давно используют вороны. Для этого птицам не требуются ни острые когти, ни особые усилия.