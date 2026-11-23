Самая маленькая сова в Украине / © wikipedia.org

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В лесах Украины обитает крохотный пернатый хищник, чьи повадки существенно отличаются от поведения большинства ночных птиц. Он не боится людей, запасает еду на зиму в дуплах и прячется от шумных стай мелких птичек.

О образе жизни самой маленькой совы украинской фауны сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

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Сычик рябиный — это северный (бореальный) вид. Он выбирает для жизни лесную зону, а вес птицы едва достигает 80 граммов. Взрослые особи являются оседлыми, а молодые птицы откочевывают на юг.

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Отмечается, что в отличие от многих других видов сов, сычик охотится в светлое время суток — утром и до вечерних сумерек. Его добычей становятся мелкие птицы и мышевидные грызуны.

Если днем сычик выдаст себя голосом или попадет на глаза мелким птицам, они сразу поднимают шум и начинают его преследовать. Поэтому хищник заранее скрывается и охотится только из засад.

Сычик-воробей, самая маленькая сова в Украине / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

«Гнездится в дуплах дятлов. Под такими помещениями можно найти остатки добычи, которые выбрасывает самка, чистя гнездо», — отметили в заповеднике.

Сычик-воробей, самая маленькая сова в Украине / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Перед началом зимы сичики заготавливают еду в отдельных дуплах. Они складывают туда подпольенных мелких птиц и млекопитающих, в том числе мышей, полевок и медок.

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Сычик-воробей, самая маленькая сова в Украине / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

По наблюдениям специалистов заповедника, спокойный и самоуверенный характер позволяет сычику подпускать фотографов на близкое расстояние для съемки.

Сычик-воробей, самая маленькая сова в Украине / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Сычик-воробей, самая маленькая сова в Украине / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике была замечена лиса. Специалисты также рассказали, как эти животные готовятся к зимним холодам.

Также мы писали, что в Чернобыле грачи осваивают новый способ получения пищи, который давно используют вороны. Для этого птицам не требуются ни острые когти, ни особые усилия.

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