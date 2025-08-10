В Украине живет один из самых смертоносных охотников планеты — вы точно видели его летом

Бабка

В Украине повсеместно можно встретить незаметного, но очень эффективного охотника, которому более 300 миллионов лет — бабку. За хрупким внешним видом и утонченным полетом скрывается безжалостный хищник, заслуживший репутацию одного из самых результативных убийц в мире животных.

Бабки — это хищники-заседчики, отточившие свое искусство охоты до почти идеального уровня. Несмотря на отсутствие хорошего обоняния и слуха, у них один из лучших зрительных аппаратов среди всех насекомых. Их большие сложные глаза обеспечивают почти круговой – 360° – обзор, позволяя заметить добычу еще до того, как она заподозрит опасность.

Благодаря феноменальной скорости полета – до 30 миль (примерно 48 км) в час – бабка способна молниеносно перехватывать жертву прямо в воздухе. Ее маневренность поражает: она может летать вверх, вниз, назад, зависать на месте, а даже двигаться вверх ногами. Это дает ей преимущество любому насекомому, которое попадет в поле зрения.

Ее аппетит также поражает — бабка способна целый день преследовать комаров, мошек, мух и даже бабочек. Для сравнения: обычная бабочка летит со скоростью около 19 км/ч, а бабка — более чем вдвое быстрее. Самые быстрые мухи, развивающие всего 6 км/ч, вообще не имеют шансов спастись.

Дополнительно, стрекозы играют важную роль в природе, уменьшая количество насекомых-вредителей, в том числе переносящих опасные заболевания. В следующий раз, когда увидите это стройное насекомое у водоема, вспомните: перед вами один из самых древних и эффективных охотников на планете, настоящий воздушный хищник, существовавший еще во времена динозавров.

