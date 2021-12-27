В утробе женщины нашли плод "каменного ребенка", который она вынашивала 35 лет: как это случилось

В утробе женщины нашли плод "каменного ребенка", который она вынашивала 35 лет: как это случилось

Врачи объяснили, что такое явление крайне редко и называется литопедионом.

В Алжире в утробе 73-летней женщины обнаружили плод "каменного ребенка", который она вынашивала 35 лет. Однако это не мешало ему жить полноценной жизнью.

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Об этом пишет thesun.co.uk.

73-летняя женщина пожаловалась на боль в животе. Во время обследования медики обнаружили в ее утробе плод "каменного ребенка". Окаменевший плод был весом более 2 килограммов, он "застыл" в возрасте 7 месяцев. Известно, что женщина его носила 35 лет.

По данным издания, раньше жительница Алжира не жаловалась на состояние здоровья и хорошо чувствовала себя. Также она проходила медицинские обследования, однако врачи тогда не обнаружили у нее нерожденного ребенка.

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Медики объяснили, что такое явление случается крайне редко и называется литопедионом. Это может быть следствием внематочной беременности. Когда организм женщины не может избавиться от плода, он его кальцинирует, чтобы не навредить здоровью женщины. Врач Ким Гарси из Кливленда объяснил, что такой окаменевший плод может пробыть в утробе женщины десятки лет.

"В большинстве случаев люди обнаруживают эти камни, а иногда даже после их обнаружения ничего не делают, потому что они совершенно бессимптомны", – говорит Ким Гарси.

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