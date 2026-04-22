В Ужгороде осудили мужчину, потому что он прикасался к груди женщины

Ужгородский горрайонный суд вынес постановление по делу о сексуальном домогательстве. Местного жителя признали виновным в унизительных действиях сексуального характера в отношении женщины.

Об этом говорится в приговоре суда.

Мужчина во время застолья домогался к женщине

Событие произошло 18 марта 2026 года в Ужгороде. Согласно материалам дела, гражданин вместе с потерпевшей употребляли алкогольные напитки. Во время застолья мужчина, игнорируя желание женщины, начал касаться ее интимных зон и груди, а также предлагал вступить в половой акт.

Суд квалифицировал эти действия как невербальные оскорбительные и унизительные действия сексуального характера, подпадающие под часть 1 статьи 173-7 КУоАП.

Что известно о позиции подсудимого

Сам правонарушитель на судебное заседание не явился, хотя был надлежащим образом уведомлен. Судья решил рассматривать дело без его участия, ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека относительно обязанности сторон интересоваться состоянием своего производства.

Вина мужчины была полностью доказана доказательствами:

протоколом полиции;

видеозаписью с диска (очевидно, с бодикамер или камер наблюдения);

письменными объяснениями свидетелей и самой потерпевшей.

Интересно, что в объяснениях правонарушитель свою вину не признал, однако суд признал доказательства полиции достаточными.

Приговор суда

За совершенное сексуальное домогательство суд назначил мужчине взыскание в размере 80 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Общая сумма выплат:

Штраф: 1 360 гривен.

Судебный сбор: 605 гривен 60 копеек.

