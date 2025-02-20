В Великобритании нашли заброшенную коллекцию редких авто в поместье (фото)

Авторы видео предполагают, что владелец мог умереть, а наследники еще не вступили в право собственности.

В Великобритании на территории заброшенного имения обнаружили коллекцию редких ретро- автомобилей, которые десятилетиями оставались без присмотра. Более десятка машин всех возрастов просто ржавеют под открытым небом.

Об уникальной находке рассказали авторы Youtube-канала The Bearded Explorer.

В Великобритании обнаружили заброшенную коллекцию авто.

Некоторые автомобили выглядят относительно неплохо – на них даже сохранились талоны о прохождении техосмотра, датированные 2014-2022 годами. Однако причины заброса коллекции остаются неизвестными. Авторы видео предполагают, что владелец мог умереть, а наследники еще не вступили в право собственности.

Среди найденных авто особенно выделяется купе Triumph GT6 70-х годов в фиолетовом цвете – один из немногих сохранившихся в хорошем состоянии. Эта модель со 105-сильным двигателем способна разгоняться до 180 км/ч. Однако большинство других машин выглядят гораздо хуже – их укрыли грязь, ржавчина и мох. К примеру, Triumph Herald 1200 1967 года находится в аварийном состоянии.

Среди других находок – японские спорткары Toyota Celica 70-х годов и Toyota MR2 первого и второго поколения, а также легендарные британские Lotus Elise и Mercedes SLK. Один из последних оказался заряженной версией AMG с 5,5-литровым V8 на 360 л.

В Великобритании обнаружили заброшенную коллекцию авто.

Кроме спортивных моделей, в коллекции нашли два Mitsubishi Pajero 90-х, которые тоже годами оставались без присмотра.

В Великобритании обнаружили заброшенную коллекцию авто.

Что ждет уникальных ретроавтомобилей – пока неизвестно. Если владельцы не появятся, машины могут быть распроданы или попасть в музей, где им предоставят вторую жизнь.