В Великобритании пара потеряла своего кота во время медового месяца: как шишка помогла его найти

В Великобритании пара потеряла своего кота во время медового месяца: как шишка помогла его найти

Животное нашлось через 10 лет.

Пара из британского городка Бирмингем в 2011 году потеряла своего кота Большого Рыжика во время медового месяца. Его зарегистрировали как пропавшего, но спустя 10 лет кот нашелся.

Об этом пишет BBC.

Также читайте В Одессе беспризорная собака покусала ребенка: чем все закончилось

В последний раз Колин Клейтон и Ева Беллами видели Рыжика в 40 километрах от их дома в Бирмингеме. Тогда пара проводила свой медовый месяц на лодке.

С собой Колин и Ева взяли трех своих кошек: Ласку, Дизеля и Большого Рыжека.

Но вдруг Рыжик исчез без следа, а два других кота вернулись без него. Пара подождала еще пять дней, но кот так и не вернулся. Его зарегистрировали как пропавшего — он был чипирован.

Местная организация Cats Protection сообщила, что ее команде недавно стало известно о коте в Личфилде, которого они прозвали Мармеладкой.

Его подкармливал местный мужчина, и кот со временем стал ему доверять. Однажды мужчина заметил, что у кота есть шишка на боку. Животное повезли на осмотр к ветеринару, где выяснилось, что это пропавший Рыжик.

Напомним, житель индийской деревни пропал без вести. Его нашли через три дня в пасти крокодила.

Читайте также: