В Великобритании случайно уничтожили новую работу Бенкси (фото)

Это произошло во время демонтажа старого здания.

В городке Герн-Бэй (графство Кент, Великобритания) случайно уничтожили новое граффити загадочного уличного художника Бэнкси.

Как пишет The Guardian, это произошло во время демонтажа заброшенной фермы.

На рисунке, под названием Morning is Broken, были изображены мальчик, раскрывающий гофрированные шторы из железа, и кот.

Соответствующие фото до и после демонтажа художник запостил в своем Instagram.

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Со своей стороны, подрядчики рассказали, что не знали, что произведение искусства принадлежит Бэнкси: "Мы и не подозревали, что это был Бэнкси. Меня тошнило от осознания того, что это был Бэнкси — мы были разбиты. Мы начали сносить его вчера. Землевладелец смотрел, как мы это делаем, и тоже не знал".

Заметим, Бэнкси – британский уличный художник, предпочитающий оставаться анонимным. Художник часто делает картинки на резонансные темы и в резонансных местах.

В частности, он создал семь муралов в разных местах Украины, в частности, в Киеве, Ирпене и Бородянке. Художник рисовал на пострадавших от российских бомбардировок домах.

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