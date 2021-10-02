В Великобритании заметили фальшивые авто для кастинга Pornhub: компания инициировала расследование

Компания утверждает, что авто с ней не связаны.
Pornhub начинает расследование после того, как в городе в Западном Йоркшире, что в Великобритании были замечены три фальшивые машины с логотипом сайта.
Об этом сообщает Dailymail.
Ярко-розовые транспортные средства с логотипом Pornhub были замечены в нескольких местах /
Местные жители выразили возмущение, заметив автомобили, тогда как сама компания начала собственное расследование, утверждая, что транспортные средства не связаны с ними.
На всех трех транспортных средствах на задней панели была нанесена информация о кастинге для Pornhub.
Одна из местных жителей сказала, что ей противно, что такие автомобили стоят в ее местности. Она сказала, что даже думает оставить записку на лобовом стекле одного из транспортных средств, чтобы выразить свои чувства.
В записке было бы сказано: "Пожалуйста, припаркуйтесь в другом месте — это крайне неуместно, поскольку дети ходят по дороге".
Другие граждане считали, что автомобили являются частью рекламной акции фирмы.
Представитель Pornhub заверил: "Это не имеет ничего общего с PornHub".
"У нас нет автомобилей для кастинга. Мы исследуем, кто может стоять за этим", — резюмировал он.
Читайте также:
- Более 30 героинь видео для взрослых подали в суд на Pornhub
- Pornhub выпустил коллекцию эротических фильмов, которым более 100 лет
- Pornhub внедряет паспортный контроль