В Великобритании заметили фальшивые авто для кастинга Pornhub: компания инициировала расследование

Компания утверждает, что авто с ней не связаны.

Pornhub начинает расследование после того, как в городе в Западном Йоркшире, что в Великобритании были замечены три фальшивые машины с логотипом сайта.

Об этом сообщает Dailymail.

Ярко-розовые транспортные средства с логотипом Pornhub были замечены в нескольких местах /

Местные жители выразили возмущение, заметив автомобили, тогда как сама компания начала собственное расследование, утверждая, что транспортные средства не связаны с ними.

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На всех трех транспортных средствах на задней панели была нанесена информация о кастинге для Pornhub.

Одна из местных жителей сказала, что ей противно, что такие автомобили стоят в ее местности. Она сказала, что даже думает оставить записку на лобовом стекле одного из транспортных средств, чтобы выразить свои чувства.

manchestereveningnews.co.uk

В записке было бы сказано: "Пожалуйста, припаркуйтесь в другом месте — это крайне неуместно, поскольку дети ходят по дороге".

Другие граждане считали, что автомобили являются частью рекламной акции фирмы.

Представитель Pornhub заверил: "Это не имеет ничего общего с PornHub".

"У нас нет автомобилей для кастинга. Мы исследуем, кто может стоять за этим", — резюмировал он.

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