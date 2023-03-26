В Венеции разыскивают "идиота", прыгнувшего из трехэтажного дома в канал: видео

Мэр любимого туристами итальянского города призывает пользователей соцсетей помочь идентифицировать мужчину, рисковавшего жизнью ради лайков.
Власти итальянского города Венеции разыскивают мужчину, прыгнувшего из трехэтажного дома в канал.
Видео этого трюка широко разошлось в Сети, сообщает CNN.
Мэр туристической привлекательности Италии Луиджи Бруньяро написал в соцсетях, что мужчина, исполнивший этот трюк, является "идиотом", который должен получить "справку о глупости и много тумаков".
"Мы пытаемся установить его личность и его друга внизу, снявшего идиотское видео для социальных сетей", — добавил мэр.
На видео можно увидеть, как мужчина прыгает в канал из здания.
Какое-то "soggetto" bisognerebbe dargli un certificato di STUPIDITÀ и un bel sacco di pedate ... stiamo buscando di identificar, per denunciarlo, Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social .. pic.twitter.com/lrzaIzy516— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 24 марта 2023
Мэр направил на место полицию, чтобы выяснить, как мужчина сумел проникнуть в частный жилой дом и вылезть на крышу.
"Он рисковал жизнью, прыгнув, но он правонарушитель. Они не понимают создаваемой опасности. Что было бы, если бы лодка проходила внизу?" – возмущался Бруньяро.
Мэр Венеции призвал не лайкать видео, поддерживая тем самым такие глупости, а помочь идентифицировать личность нарушителя, чтобы привлечь его к ответственности.
Напомним, с января 2023 года для того, чтобы посетить Венецию , туристам нужно заплатить от 3 до 10 евро. Таким образом власти города пытаются решить проблему чрезмерного туризма.
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