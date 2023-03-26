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В Венеции разыскивают "идиота", прыгнувшего из трехэтажного дома в канал: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
876
Время на прочтение
1 мин
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В Венеции разыскивают "идиота", прыгнувшего из трехэтажного дома в канал: видео

Фото: скриншот с видео

Мэр любимого туристами итальянского города призывает пользователей соцсетей помочь идентифицировать мужчину, рисковавшего жизнью ради лайков.

Власти итальянского города Венеции разыскивают мужчину, прыгнувшего из трехэтажного дома в канал.

Видео этого трюка широко разошлось в Сети, сообщает CNN.

Мэр туристической привлекательности Италии Луиджи Бруньяро написал в соцсетях, что мужчина, исполнивший этот трюк, является "идиотом", который должен получить "справку о глупости и много тумаков".

"Мы пытаемся установить его личность и его друга внизу, снявшего идиотское видео для социальных сетей", — добавил мэр.

На видео можно увидеть, как мужчина прыгает в канал из здания.

Мэр направил на место полицию, чтобы выяснить, как мужчина сумел проникнуть в частный жилой дом и вылезть на крышу.

"Он рисковал жизнью, прыгнув, но он правонарушитель. Они не понимают создаваемой опасности. Что было бы, если бы лодка проходила внизу?" – возмущался Бруньяро.

Мэр Венеции призвал не лайкать видео, поддерживая тем самым такие глупости, а помочь идентифицировать личность нарушителя, чтобы привлечь его к ответственности.

Напомним, с января 2023 года для того, чтобы посетить Венецию , туристам нужно заплатить от 3 до 10 евро. Таким образом власти города пытаются решить проблему чрезмерного туризма.

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Дата публикации
Просмотры
876
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