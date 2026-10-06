В Виннице коту установили «золотые» клыки: зачем животному понадобились коронки за 45 тысяч гривен

Кот / © pexels.com

Реклама

В Виннице трехлетнему коту после травмы установили металлические коронки на клыки. Необычная процедура требовалась не для красоты, а чтобы сохранить собственные зубы животного и восстановить их функцию.

О случившемся рассказали в ветеринарном центре L'vet.

Реклама

Кот

Зубы

Что известно о процедуре

По словам ветеринарной стоматологии Эли Журавель, сначала коту провели эндодонтическое лечение, а через шесть месяцев сделали контрольные рентгеновские снимки.

Реклама

После этого специалисты подготовили зубы для установки коронок, сняли отпечатки и передали их зубной технике. Завершающими этапами стали примерка и фиксация конструкций.

В клинике отметили, что коронки были необходимы, чтобы не удалять клыки, а сохранить их после травмы и лечения.

В комментариях пользователи спрашивали, почему для кота использовали именно металлические коронки, а не металлокерамические. Стоматолог объяснила, что металл позволяет сделать конструкцию более тонкой, что особенно важно, когда после лечения остается немного собственных тканей зуба. Кроме того, такие коронки лучше выдерживают нагрузку и менее склонны к сколам.

Вся процедура состояла из четырех этапов и продолжалась около шести месяцев. Общая стоимость лечения составила около 45 тысяч гривен.

Реклама

Золотистый вид коронок привлек внимание пользователей соцсетей, шутивших о «дорогих» клыках кота. В то же время врач уточнила: конструкции лишь имеют золотистый оттенок и сделаны не из чистого золота.

Теперь кот имеет сохранённые клыки с коронками и может полноценно ими пользоваться после перенесенной травмы.

Раньше многие кошки ходят за хозяевами в туалет из-за привязанности , любопытства и любви к привычному распорядку. Когда человек сидит неподвижно, животное воспринимает это как удобный момент для контакта, а закрытая дверь дополнительно подогревает любопытство. Ванная комната может привлекать кошек запахами, звуками воды и комфортной температурой. В большинстве случаев такое поведение нормально, однако если кот внезапно начал чрезмерно преследовать хозяина или, наоборот, резко перестал искать контакт, ветеринары советуют обратить внимание на возможные изменения в его состоянии.

Новости партнеров

Новости партнеров