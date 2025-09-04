- Дата публикации
В Виннице установили рекорд, для которого понадобилось три года (фото)
45-летний винничанин Дмитрий Мороз установил рекорд Украины — его борода выросла до 50,1 см.
В Украине установили необычный рекорд — самая длинная борода достигла 50,1 см.
Об этом сообщила Лана Ветрова, возглавляющая Национальный реестр рекордов.
Отращивал бороду в течение трех лет 45-летний житель Винницы Дмитрий Мороз.
Его достижение официально зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.
«Если у тебя нет бороды — отращивай. Если есть — побри ее. Меняйтесь!» — шутит рекордсмен.
