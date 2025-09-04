В Виннице установили рекорд, для которого понадобилось три года (фото)

Самая длинная борода в Украине Фото: Ветрова Лана

В Украине установили необычный рекорд — самая длинная борода достигла 50,1 см.

Об этом сообщила Лана Ветрова, возглавляющая Национальный реестр рекордов.

Отращивал бороду в течение трех лет 45-летний житель Винницы Дмитрий Мороз.

45-летний винничанин отрастил самую длинную бороду в Украине

Его достижение официально зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

«Если у тебя нет бороды — отращивай. Если есть — побри ее. Меняйтесь!» — шутит рекордсмен.

