В Японии к 100-летию со дня рождения Хатико построили комнату вокруг его статуи - фото

В Японии вокруг статуи Хатико, расположенной перед токийской станцией Сибуя, была построена комната.

Об этом пишет The Japan Times.

Художественная инсталляция появилась к 100-летию со дня рождения Хатико. Ее создал Тацу Нишино.

Зона отдыха Хатико, выставленная всего на один день, была оформлена в виде спальни, площадь которой около 9 квадратных метров. Собака изображена сидя на кровати, рядом с миской с едой, журнальным столиком и креслом.

Инсталяция комнаты Хатико / Фото: KYODO

Тацу поделился, что придумал эту инсталляцию еще 10 лет назад. Художник работал над ней последние 1,5 года.

Напомним, Хатико – собака породы акита-ину. Он жил в Японии в 1920-х годах. Хидесабуро Уено взял его щенком в 1923-м. Профессор жил в спецрайоне Токио – Сибуя. Пес каждое утро провожал своего хозяина на вокзал на работу и встречал его. 21 мая в 1925 году у профессора на работе случился инфаркт, он умер. Тем временем Хатико в течение 9 лет ждал Хидесабуро на станции вплоть до своей смерти. Он ушел из жизни в марте в 1935-м.

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