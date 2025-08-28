В Японии могут ввести ограничения на использование смартфонов: какая причина

Телефон / © Pixabay

Реклама

В японском городе Тойоаке местные власти предлагают жителям ограничивать использование смартфонов до двух часов в день. Эта инициатива, по словам чиновников, имеет целью предотвратить проблемы со здоровьем, которые влечет за собой чрезмерное пользование гаджетами.

Об этом пишет The Guardian.

Проект постановления, который будет вынесен на голосование в конце сентября, касается 69 тысяч жителей — как взрослых, так и детей. Хотя штрафы за нарушение не предусмотрены, инициатива уже вызвала негативную реакцию в обществе. Жители и пользователи соцсетей называют ее «нападением на личную свободу».

Реклама

Мэр города Масафуми Коки объясняет, что ограничение поможет «предотвратить проблемы с физическим и психологическим здоровьем, в частности с нарушением сна». Дополнительно для детей от 6 до 12 лет предлагается запретить использование телефонов после 21:00, а для подростков и взрослых — после 22:00.

Несмотря на критику, мэр отмечает, что эти меры не являются обязательными. Он надеется, что это послужит поводом для семей обсудить, сколько времени они проводят в смартфонах. Интересно, что в Японии это не первый подобный случай. Ранее в одном из западных регионов уже вводилось необязательное ограничение на пользование телефонами для детей.

Напомним, некоторые владельцы смартфонов жалуются, что их устройства разряжаются даже ночью, когда ими никто не пользуется. Но причина этого неприятного явления заключается не только в автоматических обновлениях приложений. Если смартфон теряет по ночам заряд, вероятно, есть активные нежелательные фоновые процессы.

Смартфоны сегодня стали незаменимыми помощниками в повседневной жизни, однако даже самые современные модели быстро теряют заряд, если на них постоянно работают тяжелые приложения.