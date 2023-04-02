В Японии нашли меч, которому 1600 лет, для отпугивания «злых духов»

Рядом с мечом группа обнаружила зеркало в форме щита.

В Японии в городе Нара в древнем погребении был найден меч, которому 1600 лет.

Об этом пишет "Mirror".

Отмечается, что известный как меч дако имел форму змеи и использовался в период Кофун в Японии, чтобы помочь отогнать злых духов для самых элитных в загробной жизни.

Рядом с мечом группа обнаружила зеркало в форме щита шириной в два фута и высотой один фут, весившее 124 фунта.

Археологи считают, что предметы были похоронены как часть военных похоронных традиций и были важны в военных и ритуальных делах.

В разговоре с местными СМИ профессор археологии Университета Нара Наохиро Тойосима сказал: "Эти мечи являются престижными предметами высшего общества".

Археологи предполагают, что курган был построен в 4 веке в период Кофуна. Этот период часто отмечается использованием погребальных сооружений, построенных преимущественно только для элиты, разных форм и размеров. Это самый большой в Японии круглый курган диаметром 357 футов.

Массивный меч является одной из примерно 80 подобных реликвий, обнаруженных по всей Японии.

Косаку Окабаяси, заместитель директора Археологического института Кашихары префектуры Нара, сказал, что открытия превосходят все, что он мог себе представить.

«Эти открытия указывают на то, что технологии периода Кофун (300-710 н. э.) превосходят то, что можно было представить. Это шедевры металлообработки того периода», – говорит он.

Напомним, после многих лет споров исследователи наконец-то раскрыли тайну шестидюймового скелета "пришельца", которого нашли еще в 2003 году. Мумифицированное существо назвали Ата.